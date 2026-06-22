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Clamoroso Schwazer, sospeso dalla Nada per doping! Positivo a un controllo in Germania

Il marciatore azzurro nuovamente al centro di uno scandalo: non ha superato un controllo effettuato dopo i campionati tedeschi
2 min
Schwazer
Clamoroso Schwazer, sospeso dalla Nada per doping! Positivo a un controllo in Germania © ANSA

BOLZANO - Alex Schwazer nuovamente protagonita di un caso doping. Il marciatore azzurro non ha superato un controllo anti-doping dopo i recenti campionati tedeschi di marcia risultando, per la terza volta in carriera, positivo all'Epo.  La conferma è arrivata nella tarda mattinata di oggi dalla NADA, l'Agenzia nazionale antidoping tedesca, che ha annunciato l'apertura di un procedimento nei confronti dell'ex campione olimpico. La positività sarebbe emersa in seguito ai controlli effettuati dopo i Campionati tedeschi di marcia sulla distanza della maratona, disputati il 27 aprile scorso. In quell'occasione Schwazer aveva dominato la prova, tagliando il traguardo in poco più di tre ore e firmando il miglior tempo mai realizzato da un atleta italiano sulla distanza. La NADA Germania ha imposto una sospensione temporanea all'atleta e ha inoltre presentato denuncia alla procura competente ai sensi della legge antidoping. 

Rischio radiazione

Ai campionati tedeschi di marcia su strada, la sostanza eritropoietina (classificata come sostanza S.2 nella lista delle sostanze proibite dell'Agenzia mondiale antidoping), o EPO, è stata rilevata sia nei campioni di urina che in quelli di sangue dell'atleta. Per le ore 16:00 di oggi è stata convocata una conferenza stampa online dalla storica manager dell'atleta, Giulia Mancini, che dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti sulla vicenda. Qualora la violazione venisse confermata, per Schwazer potrebbe aprirsi lo scenario della radiazione definitiva dall'attività agonistica: una misura estremamente rara, ma prevista dai regolamenti nei casi di recidiva in materia di doping.

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