Clamoroso Schwazer, sospeso dalla Nada per doping! Positivo a un controllo in Germania

BOLZANO - Alex Schwazer nuovamente protagonita di un caso doping. Il marciatore azzurro non ha superato un controllo anti-doping dopo i recenti campionati tedeschi di marcia risultando, per la terza volta in carriera, positivo all'Epo. La conferma è arrivata nella tarda mattinata di oggi dalla NADA, l'Agenzia nazionale antidoping tedesca, che ha annunciato l'apertura di un procedimento nei confronti dell'ex campione olimpico. La positività sarebbe emersa in seguito ai controlli effettuati dopo i Campionati tedeschi di marcia sulla distanza della maratona, disputati il 27 aprile scorso. In quell'occasione Schwazer aveva dominato la prova, tagliando il traguardo in poco più di tre ore e firmando il miglior tempo mai realizzato da un atleta italiano sulla distanza. La NADA Germania ha imposto una sospensione temporanea all'atleta e ha inoltre presentato denuncia alla procura competente ai sensi della legge antidoping.