Atletica, Marcell Jacobs parte da Roma per vincere a Parigi

Il mondo della velocità italiana oggi è in trepida attesa. A Roma, dove tra l’altro all’inizio di giugno si disputeranno gli Europei, si rivedrà in pista Marcell Jacobs . Non che il campione olimpico non si sia già palesato, ma un conto è vederlo sui 100 a Jacksonville (10”11) secondo dietro al suo nuovo compagno di squadra Andre De Grasse , in un filmato arrivato dopo pochissimo, ripreso dalle tribune abbastanza lontano. Oppure vederlo un paio di volte in gara nella staffetta 4x100 con gli altri moschettieri. Oggi lo vedremo “live” e in diretta su Sky Sport poco dopo il tramonto (dalle 17,50).

Le tappe di Jacobs

Non sarà di certo il giorno della verità, ma di certo è uno dei tanti esami ai quali l’allievo di Rana Reider, il suo nuovo coach, lo sottoporrà. Marcell è arrivato da poco in Italia, mancava da sei mesi, esattamente dal 31 ottobre quando, armi e bagagli si è trasferito in Florida. Reider in qualche occasione ha velatamente ammesso che ha dovuto intervenire sul delicato motore del gardesano, che a suo dire non era arrivato negli Usa in condizioni eccellenti. Jacobs nelle apparizioni pubbliche come suo costume è parso molto tranquillo e sereno (lo era sempre stato in passato), intanto ha già fatto sapere a grandi linee quali saranno le tappe di avvicinamento a Roma e Parigi che sono i due punti cardini della stagione. Vediamoli: dopo lo Sprint Festival di oggi, il meeting di Ostrava il 28 maggio, poi Oslo, Europei a Roma dove sarà impegnato oltre che nella gara dei 100 ovviamente anche nella staffetta veloce. A fine giugno pare non manchi neppure agli Assoluti (La Spezia), poi prima delle Olimpiadi un altro paio di appuntamenti internazionali. In linea di massima il suo menu. Abbastanza diverso da come si era espresso negli anni precedenti. Un po’ come fanno i velocisti targati Usa: in estate si corre in lungo e in largo in Europa.

Le parole di Jacobs

Questo il suo esordio ieri pomeriggio davanti alle telecamere: «Lo stadio dei Marmi è incredibile, la pista è super performante: domani cercherò di sfruttarla il più possibile. È lo stadio più bello del mondo e tutti ce lo invidiano. Come sto? Ho ritrovato la felicità e la spensieratezza, voglio vincere ancora». L’incontro è stato un vero e proprio assedio da parte di telecamere e cronisti, ai quali Jacobs ha aggiunto: «Questi mesi mi hanno rimesso in contatto con ciò che volevo dalla vita. Ho sempre cercato di non mollare mai, anzi ho sempre spinto al 110% per arrivare pronto a questi due grandi appuntamenti di Roma e di Parigi, entrambi da campione in carica. Sto cercando di mettere tutto me stesso per presentarmi al top della forma. Obiettivo principale è arrivare alla massima performance alle Olimpiadi».

Tortu e Dosso protagonisti a Roma

Nella riunione di atletica romana ai Marmi, con il manto nuovo di zecca, Marcell ha già provato partenze, progressioni e allunghi ripetuti. In pista si troverà al suo fianco quel Chitru Ali che ha stampato un 10”01 ventoso e un 10”06 regolare, capofila stagionale azzurro, sul quale si appuntano gli interessi dei nostri tecnici. Nella serata romana da seguire Tortu (200) e la neo primatista italiana dei 100 Zaynab Dosso. Sky Sport trasmetterà tutti i Campionati Europei in programma a Roma dal 7 al 12 giugno e sarà presente con il valore aggiunto dello Sky touch (dirette e approfondimenti) in streaming su Now. Promozione speciale per gli Europei in questi 2 giorni su vivaticket.it sconto 40% su biglietti e abbonamenti.