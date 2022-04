Storico in Mlb, Alyssa Nakken è la prima donna coach in campo

SAN FRANCISCO - Un altro piccolo pezzo di storia dello sport è stato scritto la scorsa notte negli Usa , dove per la prima volta una donna, Alyssa Nakken , ha fatto il coach in campo in una partita della Major League , tra i suoi San Francisco Giants e i San Diego Padres , vinta 13-2 dalla squadra di casa. Nakken è entrata in prima base nel terzo inning della partita, dopo che il il 'titolare', Antoan Richardson , è stato espulso.

Era stata promossa assistente allenatore nel 2020

La 31enne era stata promossa assistente allenatore dei Giants nel gennaio 2020, anche in quel caso rompendo un tabù nell'ambiente molto maschilista della Mlb. Aveva già fatto il coach di prima base in campo in una amichevole due anni fa, ma non era mai apparsa in una partita di stagione regolare. La sua carriera ai Giants è sbocciata con il supporto del capo allenatoe, Gabe Kapler, che l'anno scorso è stato eletto tecnico dell'anno della National League.