Ciclismo, Tour Oman: ultima tappa a Gaviria, ma la corsa è vinta da Hirt

ROMA - Dopo il successo nella prima frazione, Fernando Gaviria si è ripetuto, sempre in volata, nell'ultima tappa del Tour dell'Oman 2022, la Al Mouj Muscat-Matrah Corniche, di 132,5 chilometri. Lo sprinter colombiano, dell'UAE Team Emirates, al successo numero 49 in carriera, ha preceduto sul traguardo odierno l'australiano Kaden Groves (team BikeExchange-Jayco), secondo, e il belga Amaury Capiot (team Arkea Samsic), terzo. Il ceco Jan Hirt, del team Intermarche Wanty Gobert Materiaux, che ieri era balzato in testa alla classifica generale, ha conservato la leadership, facendo sua la corsa della Penisola araba.