Ciclismo, Longo Borghini e Trek-Segafredo insieme fino al 2024

Elisa Longo Borghini ha prolungato il contratto che la lega al team Trek-Segafredo fino al 2024. La piemontese, atleta delle Fiamme Oro, due volte medaglia di bronzo alle Olimpiadi, si è legata alla formazione statunitense fino al 2024. L'atleta azzurra ha dichiarato: "Sono molto felice e orgogliosa per questo rinnovo. Ho un rapporto unico con Trek-Segafredo, che mi ha permesso di fare un vero e proprio salto come ciclista e che, soprattutto, mi ha dato la possibilità di esprimermi al meglio come atleta. Qui ho trovato un ambiente molto stimolante, nel quale gli atleti sono considerati come persone e sono non valutati esclusivamente in base alle prestazioni sportive".