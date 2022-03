Cycling Weekly: "Ucraina, ucciso Kulyk. Addio al tecnico della nazionale"

Continua senza tregua la sanguinosa guerra tra Russia e Ucraina e purtroppo, nell'elenco delle vittime, è finito anche un altro volto noto dello sport. Si tratta del tecnico della nazionale ucraina di ciclismo Alexander Kulyk, 65enne padre dell'ex campione nazionale Andriy, ucciso durante un attacco russo mentre stava partecipando a un'operazione di evacuazione delle persone da alcuni luoghi pericolosi di Kiev. A dare la notizia è stato il giornale inglese Cycling Weekly, che ha anche contattato il numero uno della federazione ciclistica ucraina Andriy Grivko, che ha commentato: "Ieri è stata una giornata tragica per noi a Kiev. Uno dei nostri allenatori, Alexander Kulyk, è stato ucciso in un attacco. Era coinvolto in un'operazione militare per aiutare le persone ad uscire da luoghi pericolosi. Era un allenatore di lunga data con la federazione e aveva quasi 65 anni. Prima era stato allenatore con l'Unione Sovietica e aveva lavorato con il sistema russo".