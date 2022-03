CAMAIORE - Prima della partenza della 2a tappa della Tirreno-Adriatico, è stato osservato un minuto di silenzio per manifestare vicinanza al popolo ucraino e per mantenere desta l'attenzione su questa grande tragedia. La tappa di oggi porterà la carovana da Camaiore a Sovicille, tappa per velocisti con tante insidie altimetriche sul percorso. La cronometro d'apertura se l'è aggiudicata Filippo Ganna.