Colbrelli, impiantato un defibrillatore: ora la riabilitazione a casa

PADOVA - Sonny Colbrelli torna a casa. Dimesso dalla Clinica di Cardiologia dell'Università di Padova , dove era stato ricoverato lo scorso 26 marzo in seguito al collasso accusato al termine della prima tappa del Giro di Catalogna , il vincitore della Parigi-Roubaix dell'anno scorso "è stato sottoposto a un intervento di impianto di defibrillatore sottocutaneo (ICD)I dopo una "valutazione clinica cardiovascolare coordinata dal Professor Domenico Corrado e in accordo con il personale medico del team".

Riabilitazione in famiglia

Secondo quanto spiegato poi dallo stesso professor Corrado "a Padova l'atleta è stato sottoposto a una valutazione clinica, genetica e di imaging completa per identificare la causa dell'aritmia che ha portato all'arresto cardiaco e la terapia più appropriata. La decisione di impiantare un dispositivo salvavita è stata condivisa da Colbrelli che ha ricevuto un ICD sottocutaneo. Il dispositivo funziona per correggere il ritmo del cuore se è necessario in casi estremi". Colbrelli proseguirà la riabilitazione a casa per garantire privacy e tranquillità a lui e alla sua famiglia: "Tutti al Team Bahrain Victorious - si legge ancora nella nota della squadra - incoraggiano a rispettare la privacy del nostro atleta e gli augurano una pronta guarigione".