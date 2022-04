Ciclismo, Liegi: lutto in famiglia, Pogacar rinuncia

ROMA - Niente Liegi-Bastogne-Liegi per lo sloveno Tadej Pogacar, che oggi ha deciso di rinunciare alla corsa in programma domani per stare vicino alla compagna, Urska Zygart, in lutto per la morte della madre. Vincitore della Liegi lo scorso anno, e terzo nel 2020, Pogacar era tra i favoriti d'obbligo, ma dopo essere rientrato precipitosamente in Slovenia giovedì scorso, ha rinunciato al proposito annunciato di tornare oggi in Belgio, in accordo con la sua squadra, la Uae Emirates.