Ciclismo, esami ok per Sonny Colbrelli

Sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di salute di Sonny Colbrelli. Secondo quanto comunicato dal team Bahrain-Victorious, le visite mediche e gli esami clinici a cui si è sottoposto il 31enne corridore lombardo presso l'Unità di Cardiologia Sportiva dell'Università di Padova, hanno "evidenziato un ulteriore miglioramento della salute cardiovascolare", tanto che Colbrelli "può iniziare a dedicarsi a gite ricreative e attività fisica leggera. Il team sottolinea che "la priorità rimane quella di monitorare continuamente le sue condizioni con un attento controllo nei prossimi mesi per garantire la sua sicurezza e la ripresa delle normali attività di vita". Colbrelli, il 31 marzo 2022, si è dovuto far impiantare un defibrillatore sottocutaneo dopo il malore accusato all'arrivo della prima tappa del Giro di Catalogna.