Ciclismo, Colbrelli: "Quei brutti momenti che ho passato sono alle spalle"

ROMA - Sonny Colbrelli sembra aver superato le paure di quel malore al Giro di Catalogna che lo hanno condotto ad un'operazione a Padova per inserire un defibrillatore sottocutaneo: "Mi sto godendo la famiglia e sto facendo il papà a tempo pieno. L'importante è stare bene e aver lasciato alle spalle quei brutti momenti che ho passato" ha dichiarato a Skysport24 l'azzurro. Il corridore, proprio oggi, ha ricevuto l'ok per tornare a svolgere attività fisica, ma solo in forma leggera. Il rientro alle gare è lontano, se non in dubbio: "Sono sempre in contatto con il team, non mi lasceranno solo dopo questa avventura - spiega Colbrelli - Quando vedo le gare fa sempre un po' male ma sono contento di essere qui, magari così non poteva essere un mese fa...".