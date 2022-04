Ciclismo, buone notizie per Pieters: ha ripreso conoscenza

Sospiro di sollievo per Amy Pieters. Il team SD Worx ha fatto sapere che la ciclista olandese ha ripreso conoscenza a quattro mesi di distanza dalla caduta in allenamento che aveva fatto temere per la sua vita: "Le condizioni di Amy Pieters si sono evolute. Ora è cosciente. Ciò significa che può comunicare leggermente, non verbalmente. Riconosce le persone, capisce ciò che viene detto ed è in grado di svolgere sempre più compiti. I medici non possono ancora dire quali conseguenze e capacità residue avrà Amy a causa della lesione cerebrale". La ciclista 30enne era caduta alla fine di dicembre 2021, in Spagna, vicino ad Alicante, riportando gravi danni cerebrali. Dopo una prima operazione, è rimasta a lungo in coma prima di essere trasportata il 6 gennaio in un ospedale nei Paesi Bassi. Da metà febbraio 2022 segue un programma di riabilitazione neurologica in un istituto specializzato. Specialista della pista, Pieters è stata tre volte campionessa del mondo di corse americana (2019, 2020, 2021) con la connazionale Kirsten Wild e campionessa europea su strada nel 2019.