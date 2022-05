Lutto nel ciclismo: Dario Sonda morto dopo un incidente stradale

L'ex campione di ciclismo Dario Sonda è morto all'età di 31 anni la notte tra l'1 e il 2 maggio all'ospedale di Vicenza. Il trentunenne di Bassano del Grappa (Vicenza) è stato coinvolto in un grave incidente stradale a Romano d'Ezzelino venerdì 29 aprile: mentre si recava al lavoro alla Special Springs srl di Romano in sella al suo scooter, si è scontrato con una Bmw che veniva in direzione opposta. Immediatamente soccorso, Sonda era stato portato in ospedale a Vicenza dove le sue condizioni sono apparse subito gravissime. A diffondere la notizia è stata oggi l'Unione Ciclisti Trevigiani, per cui Sonda aveva gareggiato. Tra le altre cose, Sonda era stato campione del mondo dello "scratch" tra gli juniores.