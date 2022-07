Ciclismo, Lopez indagato per doping: Vuelta a rischio

Il mondo del ciclismo torna a contatto con l'ombra del doping. Il corridore colombiano dell'Astana Miguel Angel Lopez è stato indagato in Spagna per quanto riguarda l'inchiesta su un traffico di farmaci che coinvolce il dottore Marcos Maynar, già noto in passato per altri casi di doping. La polizia ha ascoltato Lopez giovedì 21 luglio, al suo arrivo in Spagna, dove dovrebbe guidare il suo team alla prossima Vuelta. Il team kazako ha annunciato la sospensione del corridore fino a quando non verrà fatta chiarezza sulla sua posizione.