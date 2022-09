Ciclismo, il maltempo ferma il Memorial Marco Pantani

A seguito del peggioramento delle condizioni atmosferiche che da questa mattina imperversano sul territorio interessato dal passaggio della gara, il Gruppo Sportivo Emilia ha comunicato la cancellazione del Memorial Marco Pantani. La decisione è stata presa seguendo l'"UCI extreme weather protocol" e in totale accordo da tutte le parti coinvolte: organizzazione, collegio di giuria, squadre e atleti con l'unico obiettivo di salvaguardare la sicurezza della carovana". "Non è stata una decisione facile - ha commentato Adriano Amici - ma la sicurezza della corsa è stata la nostra priorità. Ringrazio il collegio di giuria, le squadre e gli atleti per la comprensione, soprattutto per essere state parti attive in fase di decisione".