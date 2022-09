Mondiali di ciclismo, Vittoria Guazzini trionfa nella cronometro U23

Vittoria Guazzini è campionessa del mondo under-23 nella cronometro. La ciclista 21enne toscana della Groupama-Fdj ha chiuso quarta la prova d'élite disputatasi oggi in Australia, davanti a tutte le atlete della sua categoria. La gara sui 34,2 km di Wollongong è stata vinta dalla 35enne nederlandese Ellen van Dijk, che riconferma così il suo titolo mondiale. Si tratta del terzo successo in questa disciplina per l'ex pattinatrice di velocità, incoronata anche nel 2013. Seconda l'australiana Grace Brown. Terza la svizzera Marlen Reusser. Solo 23ª l'altra azzurra in gara, Arianna Fidanza. La campionessa U23 ha dichiarato: "Il circuito mi piaceva, diverso da quello di Anadia. Mi sono trovata a mio agio. Non puntavo alla maglia iridata ma a fare bene e se devo essere sincera un po' mi dispiace di non essere riuscita a prendere anche la medaglia di bronzo elite. Ho iniziato sperando solo di fare bene. Poi a metà mi sono resa conto che avevo un buon tempo. Questo mi ha dato fiducia. Non ho pensato a nulla, se non ad andare forte".