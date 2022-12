Incidente Rebellin, la verità shock: la fuga del camionista recidivo

Il camionista che mercoledì ha investito Davide Rebellin facendogli perdere la vita per le autorità ha un volto e un nome. E’ un cittadino della Germania identificato grazie alla collaborazione tra Carabinieri e Polizia tedesca. Il conduttore del mezzo, 62 anni, è indagato per omicidio colposo, non doloso. Da notare che nel caso venga dimostrato che la dinamica dell’incidente assolve il camionista, da parte del medesimo c’è comunque il grave reato di omissione di soccorso. Dopo la collisione con Rebellin il conducente tir infatti ha fatto perdere le sue tracce, ed è appunto omissione nel campo dei reati dolosi. Il conducente è stato denunciato a piede libero, ma non posto in stato di fermo poiché il codice tedesco non prevede il reato di omicidio stradale. Gli inquirenti sono risaliti ad un'azienda tedesca di autotrasporti con sede a Recke, in Renania. Il camionista mercoledì era arrivato in Italia per caricare merce all’Interporto di Verona. E proprio da Verona i militari sono risaliti alla sua identità. E’ il fratello del titolare dell'impresa intestataria del tir. Il camionista si è accorto perfettamente di aver investito Rebellin sulla rotatoria di Montebello Vicentino della Strada Regionale 11. Dopo l’investimento era infatti sceso dalla cabina di guida del Tir avvicinandosi alla vittima a terra. «E’ risalito poi sul mezzo allontanandosi velocemente» hanno detto i testimoni ai Carabinieri. Alcuni hanno altresì fotografato il fuggiasco.