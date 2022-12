Lutto nel mondo del ciclismo: è scomparso Vittorio Adorni

Adorni, i grandi successi

Professionista dal 1961 al 1970, vinse il Giro d'Italia nel 1965 battendo di 11'26" Italo Zilioli e di 12'57" Felice Gimondi, da allora simili vantaggi nella corsa rosa non si sono più ripetuti. Il successo più importamte in carrierà però arrivò nel 1968 quando trionfò nel campionato mondiale su strada di Imola, dove, non essendo tra i favoriti, riuscì a trionfare con un tentativo di fuga a 90 chilometri dal traguardo, battendo con un vantaggio di 9'50" Herman Van Springe. In carriera Adorni ha vinto 60 corse professionistiche ha vestito, in totale, per 19 giorni la maglia Rosa.