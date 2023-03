Ciclismo, Ganna vince la prima tappa della Tirreno-Adriatico 2023

LIDO DI CAMAIORE - La prima tappa della 58ª edizione della Tirreno-Adriatico 2023 è stata vinta dall'azzurro Filippo Ganna! Nella cronometro individuale in quel di Lido di Camaiore (11,5 chilometri completamente pianeggianti), fortemente condizionata dal mal tempo, Ganna si è esaltato portando a casa il 23° successo in carriera su strada: il ciclista della Ineos Grenadiers ha dominato la tappa viaggiando ad una media di 55.348 km/h fermando il cronometro sul tempo di 12’28” con 28" di vantaggio sul 2° classificato Lennard Kamna (Bora-hansgrohe) e di 31" sullo statunitense compagno di squadra Magnus Sheffield. Tra i delusi di giornata sicuramente Wout van Aert (Jumbo Visma) che ha preferito non correre rischi viste le instabili condizioni meteorologiche. Domani il piemontese vestirà la maglia di leader della classifica generale in occasione della seconda tappa, la Camaiore-Follonica di 210 km.