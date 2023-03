Ciclismo, Ganna re del tempo (e delle previsioni)

Non ha vinto, ha stravinto. Con un piccolo aiuto da parte della pioggia che lo ha risparmiato, ma questo il cronometro non è tenuto a saperlo. I distacchi inferti ai rivali nella sfi da contro il tempo che ha aperto la 58ª edizione della Tirreno-Adriatico da parte del tricolore Filippo Ganna fanno sorgere spontanea una domanda: può il piemontese lottare per il successo in classifica generale nella Corsa dei Due Mari? Al recordman dell’Ora non piace rispondere a questo interrogativo che ciclicamente gli viene posto, dal suo punto di vista quasi a voler alzare in maniera artificiosa le pretese nei suoi confronti. E, per l'appunto, alla vigilia ha voluto gettare acqua sul fuoco facendo riferimento al suo peso, 88 kg a 24 ore dalla crono. Non s'offenderà però se agli appassionati - italiani e non - piace sognare. Solamente nel 2023 Ganna ha portato a casa due podi importanti in corse a tappe: alla Vuelta a San Juan ha chiuso al secondo posto alle spalle di Miguel Angel Lopez (scalatore purissimo), mentre alla Volta ao Algarve ha ceduto la leadership nella generale solo al compagno di squadra Martinez tenendo testa a tutti a crono, in salita e pure in volata. Sognare è certamente possibile, così come constatare che il percorso di questa Tirreno-Adriatico sembra essere molto più impegnativo rispetto alle due corse citate in precedenza, anche dal punto di vista dei rivali che Ganna è chiamato ad affrontare.