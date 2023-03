Milano-Sanremo, trionfa Van der Poel! Ganna sul podio

SANREMO - Si è conclusa sul tradizionale traguardo di Via Roma, la Milano-Sanremo 2023. Dopo 294 km, iniziati alle 10.16 da Abbiategrasso, a vincere la 114esima edizione della storica gara che ha aperto il calendario delle Classiche Monumento è stato l'olandese Mathieu van der Poel, che si è messo davanti a poco più di 5 chilometri dalla conclusione e non si è fatto più recuperare, chiudendo in 6 ore, 25 minuti e 23 secondi. Si è piazzato al secondo posto uno splendido Filippo Ganna con 20" di distacco, mettendosi davanti a Van Aert e Pogacar. il fuoriclasse del team Alpecin-Deceuninck, vincitore in carriera anche di due Giri delle Fiandre, succede nell'albo d'oro allo sloveno Matej Mahoric.