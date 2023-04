Ciclismo, Evenepoel trionfa nella Liegi-Bastogne-Liegi

LIEGI (Belgio) - Remco Evenepoel ha bissato il successo dello scorso anno e ha fatto sua la 109ª edizione della Liegi-Bastogne-Liegi. Il belga, campione del mondo in linea in carica, al termine dei 258 chilometri e delle 11 "cotes" dell'odierna classica monumento della Vallonia, ha vinto in solitaria. Evenepoel, della Soudal Quick-Step, ha tagliato il traguardo a braccia alzate, sommerso dagli applausi del "suo" pubblico.