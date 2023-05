Ciclismo, paura al Giro d'Italia: caduta sui tifosi in piena volata

TORINO - Attimi di grande paura durante la seconda tappa del Giro d'Italia, quando un gruppo di ciclisti ha perso il controllo delle loro biciclette, travolgendo i tifosi a bordo strada . L'incidente si è verificato a poco più di 3 chilometri dal traguardo di San Salvo, mentre il gruppo era lanciato a oltre 60 km/h . In un tratto senza adeguate transenne, i ciclisti si sono infilati e sono finiti contro i tifosi. Si trattava di un arrivo della tappa atteso con grande trepidazione, in quanto era previsto uno sprint emozionante.

Caduta al Giro d'Italia

A vincere è stato Jonathan Milan, che si è aggiudicato la prima tappa in linea del Giro d'Italia, mentre la maglia rosa è rimasta saldamente sulle spalle di Evenepoel. La gara però è stata oscurata dall'incidente. Le immagini delle telecamere delle moto di testa e dell'elicottero mostrano chiaramente come la caduta potesse avere conseguenze ancora più gravi. Per fortuna i ciclisti hanno riportato solo alcune escoriazioni e gli spettatori sono stati soccorsi immediatamente senza riportare gravi conseguenze.