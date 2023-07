Morte Davide Rebellin, il camionista che lo uccise interrogato in Italia

Wolfgang Rieke , il camionista che lo scorso 30 novembre ha investito e ucciso il campione di ciclismo Davide Rebellin a Montebello Vicentino, sarà consegnato all'Italia in esecuzione del Mandato d'arresto europeo emesso in seguito alle indagini per omicidio e omissione di soccorso svolte dalla Procura di Vicenza e carabinieri del Reparto operativo. La decisione relativa sull'autista di un'impresa di spedizione tedesca è stata presa lo scorso 20 giugno dalla Corte regionale tedesca di Hamm che ha disposto contemporaneamente la scarcerazione dell'uomo (sostituita da obbligo di residenza nel domicilio e di comunicazione delle variazioni dello stesso, l'obbligo di firma ogni venerdì e l'obbligo di rispondere ad ogni convocazione dell'Ufficio della Procura Generale di Hamm).

Ora si attende la definizione del procedimento di consegna che compete ai ministeri della Giustizia di Roma e Berlino. La Procura berica guidata da Lino Giorgio Bruno è in contatto con l'Ufficio affari internazionali di via Arenula che a sua volta s'interfaccia con il corrispondente ufficio tedesco. Una volta consegnato all'Italia Rieke sarà interrogato dagli inquirenti e ha già dato disponibilità ad essere sentito. Affronterà il processo per la morte di Rebellin sottoposto anche in Italia alle misure alternative al carcere disposte dalla Corte tedesca.