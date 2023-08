Ciclismo, Ganna oro e Milan bronzo nell'inseguimento individuale

L'azzurro ha vinto la medaglia d'oro battendo di soli 54 millesimi il britannico Daniel Bigham, conquistando così il suo sesto successo iridato nella specialità. Dopo la vittoria, Ganna ha dichiarato: "Grazie a Bigham per questa battaglia in questo fantastico velodromo. Abbiamo fatto un buon cammino di avvicinamento, anche se non perfetto".

Milan, bronzo nell'inseguimento

L'azzurro Jonathan Milan ha conquistato la medaglia di bronzo nell'inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo su pista. Il ciclista friulano si è imposto nettamente nella finalina che lo vedeva opposto al portoghese Ivo Oliveira, battuto con il tempo totale pari a di 4'05"868, con 2" rifilati al proprio avversario.