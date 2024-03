Tirreno-Adriatico, Vingegaard vince 5ª tappa ed è leader. Froome si ritira

Jonas Vingegaard vince la 5ª tappa della Tirreno-Adriatico 2024. Il ciclista danese è salito sul primo gradino del podio da protagonista indiscusso della gara, disputata lungo il tratto da Torricella Sicura a Valle Castellana per un totale di 144 km, di cui 29 corsi in solitaria dal campione del Team Visma-Lease a Bike. Per lui, si tratta del 5º successo del 2024 e il 32° in carriera.