Caduta terrificante in Spagna, Vingegaard in ospedale: “Stabile e cosciente"

"E' stata una brutta caduta, ma fortunatamente Jonas è stabile e cosciente. Gli esami in ospedale hanno rivelato che ha una clavicola rotta e diverse costole rotte. Resta in ospedale a scopo precauzionale. Grazie per tutti i vostri messaggi". Così il team Visma, in un post sul proprio account X, aggiorna sulle condizioni di salute del ciclista danese Jonas Vingegaard, vittima di una rovinosa caduta nel corso della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi.