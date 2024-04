Roglic shock, il post denuncia: "Caduta nel ciclismo, ecco che succede"

Sono rimaste impresse le immagini del grave incidente verificatosi giovedì 4 aprile lungo la tappa Itzulia Basque Country del Giro dei Paesi Baschi. Molti i corridori coinvolti nella caduta, con momenti di paura per alcuni di loro che sono rimasti terra prima di essere trasportati d'urgenza in ospedale. Tra di loro, il il vincitore degli ultimi due Tour de France Jonas Vingegaard - che ha rimediato una contusione polmonare e pneumotorace - e il campione olimpionico a cronometro Primoz Roglic . Quest'ultimo ha aggiornato i propri sostenitori sui social condividendo le immagini delle ferite procurategli dall'incidente.

Il messaggio di Roglic

Il ciclista sloveno ha pubblicato le foto delle ferite su schiena, braccia, gambe e glutei. Le immagini sono state accompagnate dal seguente messaggio: "Ricordi delle tappe 3 e 4 di Itzulia... mi sento un po' meglio! Auguro a tutti una pronta guarigione. Ci vediamo su strada!". Roglic punta ora a rimettersi in sesto per la 101ª edizione del Tour de France, in programma dal 29 giugno al 21 luglio, e per le Olimpiadi di Parigi che avranno invece inizio il 26 luglio.