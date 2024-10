Powless in Piemonte trova la sua America

La vittoria di Neilson

Che Powless fosse in forma lo si era visto lunedì a Legnano: ha sfiorato la vittoria alla Coppa Bernocchi chiusa al 4° posto. Ieri ha stupito percorrendo in solitudine le salite di Cremosina e Traversagna e al Lombardia di domani punta ad arrivare tra i primi 10. I grandi sconfitti dell’ex Giro del Piemonte sono i velocisti, in particolare Kaden Groves. Era impossibile per Groves e colleghi concludere nel gruppo dei migliori data la media elevatissima nelle prime 2 ore e le salite di Colma, Cremosina e Traversagna più selettive del previsto. La fuga di Ponomar, Colnaghi, Zukowski e Munoz ha animato la prima parte. Il vigore di Ciccone e Mohoric sulla Colma ha fatto naufragare l’attacco dei 4. Quando si è creato davanti il gruppo con 17 corridori importanti, Powless ha azzeccato la scelta di tempo. Lo statunitense si è avvantaggiato dopo Cremosina e c’è stata solo la reazione di Zimmermann e Bernard, subito ripresi dai principali inseguitori sempre più numerosi verso Borgomanero. Negli ultimi 10 chilometri il battistrada non ha accusato flessioni.

L'emozione di Powless e l'orgoglio di Magli

Senza essere fuoriclasse Neilson va ritenuto passista-scalatore di nobile caratura e in carriera vanta successi dello spessore di Japan Cup e Gran Premio San Sebastian. «In base alle strategie della vigilia - rivela Powless - a Borgomanero avrei dovuto aiutare il nostro velocista Van Den Berg. Però lui è rimasto staccato e io ho fatto la mia corsa. Mi sentivo bene, ci ho creduto e ho resistito. La mia gioia è grande». L’anno scorso Magli al debutto tra i professionisti ha vinto una gara in Belgio: «È stata una bella soddisfazione - ha detto Filippo, nato nel ’99 a Empoli - però la gara migliore che ho disputato nella massima categoria è questo Gran Piemonte: sono arrivato 4° in mezzo a tanti campioni». Chi è rimasto staccato sulla Colma non ha più recuperato. «Forse con una migliore organizzazione tra noi dietro avremmo ripreso Powless e sarei salito sul podio - osserva Magli -. Comunque il quarto posto al Piemonte mi accontenta. Ringrazio Covili e Pinarello che si sono sacrificati per me. Sono stupito dal mio rendimento elevato in questo finale di stagione poiché in settembre sono rimasto tre settimane senza gareggiare».

Ganna si ritira: tornerà nel 2025

A Borgomanero erano naturalmente presenti tanti tifosi di Filippo Ganna. A loro il primatista dell’ora non ha regalato emozioni. Settimana scorsa Ganna è caduto alla Cro Race (Croazia) picchiando il ginocchio sinistro. Ieri anche per i postumi della caduta Filippo si è ritirato a 59 km dall’arrivo. Tornerà a gareggiare nel 2025, come il campione d’Italia Alberto Bettiol che sulla Colma ha perso contatto dai migliori.