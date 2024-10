Delusione e argento: la pista è Consonni

Simone Consonni è argento nell’Omnium e non deve arrossire. È lui a regalare l’unica medaglia all’Italia nella penultima giornata dei Mondialia su pista a Ballerup, in Danimarca. La seconda posizione del 30enne di Brembate Sopra (Bergamo) va festeggiata in grande stile: in tutte le 4 prove è stato generoso e spettacolare. In particolare nell’eliminazione quando per aprirsi un varco non ha esitato a dare una spallata seppur nei limiti del regolamento al francese Oscar Julian Nillsson. Oro al belga Linsday De Vylder con 150 punti, 2° Consonni (138), 3° l’olandese Yanne Dorenbos (128), 4° Julien Nilsson (127). L’argento di Ballerup rende indimenticabile il 2024 per Consonni che all’Olimpiade di Parigi ha conquistato argento nella Madison e bronzo col quartetto degli inseguitori. Ieri nello scratch d’apertura Simone si è classificato 2°, ha chiuso la tempo race al 6° posto, al 3° l’eliminazione. Dopo 3 prove guidava la classifica l’olandese Yanne Dorenbos con 112 punti davanti a Simone (104), e terzi a pari merito erano il portoghese Rui Oliveira e lo stradista britannico Ethan Hayter (94).