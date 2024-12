Vuelta del Piemonte: Pogacar vuole tutto

Tadej Pogacar cercherà di consolidare la sua posizione nella leggenda del ciclismo cominciando dal Piemonte. Benché non sia ufficiale, quasi sicuramente il fuoriclasse sloveno parteciperà alla prossima Vuelta a Espana (totale 3.151 km) che nelle prime quattro giornate rappresenterà una vetrina importante per il Piemonte. Pogacar, 26 anni, vanta già tre successi al Tour de France e uno al Giro d’Italia. Gli manca solo la Vuelta per emulare Merckx, Gimondi, Hinault e gli altri grandi che in carriera hanno vinto almeno una volta ogni grande giro. La Vuelta che scatterà il 23 agosto con la Venaria Reale-Novara di 183 chilometri, una delle tre tappe adatte ai velocisti, festeggerà i 90 anni di vita ed è l’edizione numero 80. Non parteciperà Primoz Roglic, dominatore nell’ultima edizione, l’avversario principale di Pogacar potrebbe essere Remco Evenepoel. La prima giornata prevede ritrovo alla Reggia di Venaria e il chilometro zero nel territorio di Torino. La Aso ha presentato la prossima Vuelta ieri a Madrid in presenza del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dell’assessore allo Sport regionale, Marina Chiarelli. La Regione Piemonte ha avuto un ruolo determinante per assicurare all’Italia la partenza di un altro grande Giro. Tra le 21 tappe ben 11 termineranno su salita di piccola o grande difficoltà. Quelle di alta montagna saranno 5. La quinta tappa a Figueres sarà una cronosquadre (20 chilometri). E l’unica crono individuale sarà la diciottesima tappa (26 km) a Valladolid.