Ciclismo, urlo Tiberi: “Ho aumentato la cilindrata”

Per arrivare sul podio in un grande Giro a tappe serve l’uomo del Lazio. Antonio Tiberi sta per iniziare la 5ª stagione da professionista, consapevole di essere per l’Italia la punta per i grandi Giri a tappe. Al Giro d’Italia 2024 il passista-scalatore, della Bahrain Victorious, è giunto 5° e ha notevoli margini di miglioramento. «L’ etichetta di punta di diamante dell’Italia per i grandi Giri – ammette Antonio, nato nel 2001, - mi rende orgoglioso. È uno stimolo notevole per preparare bene la stagione 2025 che non sarà decisiva, tuttavia importante. È esaltante lottare per rendere felici gli italiani». Tiberi nella scorsa stagione ha vinto il Giro del Lussemburgo ed è giunto 3° al Tour of the Alps. Ora è in collegiale ad Altea (Spagna) con tutta la Bahrain Victorious.

Team tricolore

Nella squadra sponsorizzata dallo stato del Bahrain abbondano gli italiani. Con Tiberi ci sono l’inossidabile Damiano Caruso, 2° al Giro d’Italia 2021, Zambanini, Skerl, Pasqualon, Buratti, Bruttomesso. «È importante avere molto italiani in squadra- sottolinea Tiberi, che ottenne la 1ª vittoria da professionista in Ungheria nel 2022 - mi rendono più sicuro e tranquillo, specialmente nelle gare come il Giro d’Italia. Tanti connazionali in squadra danno più energia». Nel 2019 ad Harrogate (Inghilterra) Antonio diede un saggio di forza e bravura trionfando nel Mondiale juniores a cronometro malgrado un inconveniente nei primi 200 metri. L’attitudine alle sfide contro il tempo è una buona base che evidentemente non gli basta: «Negli ultimi mesi ho lavorato molto in palestra per aumentare la forza. Adesso mi sento più forte, e l’attività in palestra mi ha dato tonicità. Sono cresciuto, più sviluppato, di certo con cilindrata aumentata rispetto al gennaio 2024».

Sguardo al Giro

Antonio lunedì parteciperà alla presentazione del Giro d’Italia Roma. «Alla mattina mi allenerò comunque su strade laziali, non perderò il giorno d’allenamento». Il giorno dopo tornerà subito in Spagna. Lo staff Bahrain gli ha già disegnato la 1ª parte della stagione: esordirà in Portogallo, alla Volta ao Algarve, dal 19 al 23 febbraio. Poi correrà Tirreno-Adriatico, Tour of the Alps che con le sue scalate tra Austria e Trentino-Alto Adige è un rodaggio ideale per esprimere il meglio al Giro d’Italia, appuntamento clou del suo 2025. «L’anno scorso ho vinto la maglia bianca dei giovani, ora vorrei qualcosa di più, benché mi considero un atleta che deve ancora crescere». Tiberi fino al Giro d’Italia disputerà solo gare a tappe. Antonio e famiglia sono originari di Gavignano (Roma). «Per preparare bene il Giro che finirà a Roma, vicino a casa mia, trascorrerò almeno 3 periodi in altura, sul Monte Teide. Ci andrò prima della Volta ao Algarve, poi in anteprima al Tour of the Alps e probabilmente ci sarà il 3k ritiro più vicino al Giro. Noi boys Bahrain Victorious siamo di casa sul Teide. Le 3 sessioni di preparazione al Teide rendono complicato o impossibile l’inserimento di gare in linea nel programma. Dovrò rinunciare a Liegi-Bastogne-Liegi e Freccia Vallone che mi piacciono molto».

L’anno scorso Antonio si è esibito pure alla Vuelta. Dopo un bel 4° posto in una tappa di montagna vinta da Roglic, si è ritirato causa un colpo di calore. «Con la Vuelta ho un conto aperto, tornarci da protagonista mi piacerebbe. Però con lo staff Bahrain non abbiamo ancora deciso se nel 2025 disputerò oltre al Giro un’altra corsa di 3 settimane. Ci penseremo a giugno». Il prossimo Mondiale si svolgerà in Rwanda e sarà adatto ai passisti-scalatori. «Ci terrei molto a partecipare e a lottare per vincere. Sarebbe molto bello vincere il primo Mondiale della storia in continente africano; chi ci riuscirà verrà ricordato in eterno. Il Mondiale d’Africa m’incuriosisce parecchio: si gareggerà oltre quota 2000, brilleranno campioni da gare a tappe».