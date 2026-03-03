Strade Bianche, al via la 20ª edizione: percorso e dove vederla in tv

Manca sempre meno alla 20ª edizione della Strade Bianche , la "Classica del Nord più a Sud d’Europa" che si terrà sabato 7 marzo a Siena . Grande favorito per la vittoria finale è lo sloveno Tadej Pogacar che sotto la Torre del Mangia ha già trionfato nel 2022, 2024 e 2025 e va a caccia un poker da record. Orario di partenza 11.40 mentre il taglio del traguardo è previsto tra le 16.28 e le 16.58, per un percorso di 203 km totali e un dislivello di 3567 metri.

Il percorso della Strade Bianche 2026

Percorso leggermente accorciato, molto mosso e ondulato sia sul piano planimetrico che altimetrico. Niente lunghe salite, ma diversi strappi più o meno ripidi soprattutto su sterrato, circa 64 km diviso in 15 settori (dei quali 11 sono in comune con la corsa femminile) con fondo ben tenuto, ben battuto, privo di incursioni erbose e con scarso brecciolino sulla superficie.

I settori in sterrato della Strade Bianche 2026

Al Km 9.1, Vidritta - 2.4km, difficoltà 1/5

Al Km 16.5, Bagnaia - 3.5km, difficoltà 3/5 (pendenza massima 15%)

Al Km 26.1, Radi - 4.4km, difficoltà 2/5 (pendenza massima 12%)

Al km 41, Torrente stile - 400 metri, difficoltà 1/5

Al Km 64.9, Lucignano d'Asso - 11.9km, difficoltà 3/5

Al Km 77, Pieve a salti - 8km, difficoltà 4/5 (pendenza massima 11%)

Al Km 100.3, San Martino in Grania - 9.5km, difficoltà 5/5 (pendenza massima 12%)

Al Km 119.1, Monte Sante Marie - 11.5km, difficoltà 5/5 (pendenza massima 18%)

Al Km 148.4, Monteaperti - 600 metri, difficoltà 2/5 (pendenza massima 16%)

Al Km 153.8, Colle Pinzuto - 2.4km, difficoltà 5/5 (pendenza massima 15%)

Al Km 160, Le Tolfe - 1.1km, difficoltà 5/5 (pendenza massima 18%)

Al Km 163.9, strade del Castagno - 700 metri, difficoltà 3/5

Al Km 177.2, Montechiaro - 3.3km, difficoltà 2/5

Al Km 183.9, Colle Pinzuto - 2.4km, difficoltà 5/5 (pendenza massima 15%)

Al Km 190.1, Le Tolfe - 1.1km, difficoltà 5/5 (pendenza massima 18%)

Strade Bianche 2026: diretta tv e streaming

La Strade Bianche 2026 è in programma a Siena sabato 7 marzo e sarà visibile in diretta si HBO Max e Discovery+ con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini a partire dalle ore 14.20.