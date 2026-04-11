Colbrelli, quella Parigi-Roubaix da leggenda: l’Italia davanti a tutti nella corsa del mito

Sono trascorsi oltre quattro anni dalle lacrime di Sonny Colbrelli, che nell'ottobre 2021, quando l'Europa faceva ancora i conti con i bollettini della pandemia da Covid, conquistava la Parigi-Roubaix rompendo un silenzio lungo ventidue anni. Con un urlo a pieni polmoni, la cui eco si riflette ancora negli annali del ciclismo italiano, il Cobra riportava il tricolore sul primo gradino del podio per la prima volta dal trionfo di Andrea Tafi (a sua volta preceduto dalla vittoria di Franco Ballerini dell'anno precedente). Con il tempo di 6h01'57" e una media di 42,719 km/h, l'ex velocista tagliava il traguardo dell'André Pétrieux davanti a Florian Vermeersch e Mathieu van der Poel (che dal 2022 avrebbe poi difeso il titolo nei tre anni successivi) diventando il quattordicesimo italiano a vincere la Regina delle Classiche, prossima a riaprire i cancelli con la 123ª edizione al via domenica 12 aprile. Un appuntamento a cui l'Italia - che nell'albo d'oro si colloca al terzo posto dietro a Francia (28) e Belgio (57) - si presenta con 9 corridori, tra cui l'oro olimpico Filippo Ganna.