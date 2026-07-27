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Pogacar Quinto. Leggendario! 

Tadej all’attacco anche a Parigi, poi apre alla Vuelta: "Vediamo...". Nell’ultimo atto ennesima perla di Van der Poel che anticipa lo sprint
Daniele Tirinnanzi
1 min
PogacarTour de France
Pogacar Quinto. Leggendario! © EPA

Completo giallo, casco giallo, Colnago Y1Rs Tour de France 2026 - speciale e celebrativa - gialla. Tutto giallo, tutto vero. Tadej Pogacar illumina una Parigi dalla luce pallida ma avvolgente nel giorno del suo quinto trionfo in

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