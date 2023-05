Giro d’Italia, Ganna è pronto alla sfida: “Non vedo l’ora di partire"

Conto alla rovescia per il via al Giro d'Italia, e Filippo Ganna fa il punto sulle ambizioni sue e del suo team, l'Ineos: "Non vedo l'ora", dice il velocista azzurro. L'Ineos ha ufficializzato la squadra al via sabato da Fossacesia Marina: si tratta dell'olandese Thymen Arensmann, del belga Laurens de Plus, di Ganna e dell'altro italiano, Salvatore Pucio, dei britannici Tao Geoghegan Hart, Ben Swift e Geraint Thomas, del francese Shivakov. "Sono così felice di essere tornato e di iniziare al Giro. Non vedo l'ora di vedere cosa posso ottenere per la squadra. Sono molto orgoglioso di ciò che ho ottenuto in questa gara in passato e mi sento davvero positivo", ha aggiunto l'azzurro, che "la nostra squadra è forte e non vedo l'ora di partire e mostrare il nostro meglio. La cronometro di apertura mi offre ancora una volta l'opportunità di iniziare in modo molto positivo per tutti noi. I preparativi sono andati bene e non vedo l'ora di arrivare a Fossacesia Marina sabato. Ovviamente - conclude Ganna - amo correre in Italia davanti ai miei tifosi di casa e conosco l'impatto che ha l'incredibile supporto per me e per il team, quindi speriamo di usare quell'energia per dare il meglio".