Ciclismo, a Matthews la terza tappa del Giro d'Italia

MELFI - L'australiano Michael Matthews (Jayco Alula) ha vinto in volata la terza tappa del Giro d'Italia, la Vasto-Melfi di 213 chilometri: "È stata una giornata - ha detto il vincitore - lunga e noiosa. Però avevamo un programma, fare di tutto per vincere. Ieri le cose non sono andate come nei piani, i ragazzi sono andati davanti dal km 0, quando pioveva mi sono preoccupato un po', per me la fine è stata la parte più facile. Non vincerò la maglia rosa, ma vincere una tappa è eccezionale. Sono venuto al Giro proprio per vincere una tappa e già l'ho fatto".