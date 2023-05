Giro d'Italia, a Napoli trionfa Pedersen. Leknessund resta maglia rosa

NAPOLI – In una Napoli ancora vestita a festa per la vittoria dello Scudetto della formazione di Spalletti, è spettacolo puro per la sesta tappa del Giro d’Italia. Percorso da 162 km e un dislivello di 2800 metri nel quale è esplosa tutta la bellezza del capoluogo partenopeo coronata da un arrivo in volata che ha visto primeggiare Mads Pedersen della Tek-Segafredo.

Pedersen vince la sesta tappa, Leknessund in rosa

La Napoli-Napoli regala l’ultima volata prima degli impegni in salita del weekend. Spettacolo con una lunga fuga del duo De Marchi-Clark, raggiunto solo a 600 metri dal traguardo dal resto del gruppo. Sullo scatto decisivo è Gaviria a provarci per primo, ma Pedersen, seguito da Milan e Ackermann, è il più lesto nel mettere nel mirino il colombiano per poi arrivare in testa sulla linea del traguardo. In classifica generale resta in maglia rosa il norvegese Leknessund con distacchi senza stravolgimenti per Evenepoel e Roglic, quest’ultimo coinvolto in una foratura nei 15km finali della tappa odierna.