Giro d'Italia, Healy vince l'ottava tappa. Leknessund sempre maglia rosa

PESARO e URBINO - L'ottava tappa del Giro D'Italia 2023, Terni a Fossombrone (207 km), è stata vinta in solitaria dall'irlandese Ben Healy (EF Education-EasyPost) dopo 4 ore e 44 minuti dominando gli avversari dopo essere andato in fuga a 50 km dall'arrivo. Secondo sul traguardo a 1'49" Derek Gee (Israel - Premier Tech) davanti all'italiano Filippo Zana (Team Jayco AlUla). Nel gruppo degli uomini di classifica si è fatto notare Primoz Roglic (TJV) che prima ha messo la squadra a tirare e poi ha attaccato sullo strappo finale dei Cappuccini staccando Evenepoel (arrivato al traguardo con 4'48") e recuperando secondi importanti nella generale transitando a 4'33" dal vincitore. Giornata da difficile per la maglia rosa Andreas Leknessund (DSM) che comunque rimane il leader ma con 8" su Evenepoel (aspetta la crono di domani per riprendersi il 1° posto) e 38" su Roglic che ha scavalcato Almeida (4° a 40") mostrando