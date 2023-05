Giro d'Italia, Evenepoel vince la nona tappa e torna in maglia rosa

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ha trionfato con il tempo di 41'24'' nella nona tappa del Giro d'Italia , la cronometro di 35 chilometri tra Savignano sul Rubicone a Cesena. Il belga ha battuto solo per un secondo il britannico Geraint Thomas (41'25'') e di due il connazionale Tao Geoghegan Hart (41'26'') ed è tornato in maglia rosa, strappandola al norvegese Andreas Leknessund , che ha chiuso col 19° tempo., con un distacco di +1'15''.

Giro d'Italia, domani giorno di riposo

Evenepoel, che in una tappa precedente è caduto per colpa di un cane, ora ha un vantaggio di 45" su Thomas, di 47" su Roglic e di 50" su Geoghegan Hart nella classifica generale. Domani è in programma giorno di riposo. Si ripartirà martedì con la frazione di 196 km da Scandiano a Viareggio, tappa adatta a fughe da lontano o arrivo in volata.