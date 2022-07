Tour de France, Philipsen si aggiudica la 15ª tappa. Maglia gialla ancora a Vingegaard

CARCASSONNE (FRANCIA) - Jasper Philipsen si aggiudica la quindicesima tappa del Tour de France 2022, la Rodez-Carcassonne di 202,5 chilometri. Il corridore belga dell'Alpecin Deceuninck fa sua una splendida volata tagliando il traguardo in 4h27'27" davanti agli agguerriti Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e Mads Pedersen (Trek-Segafredo). La maglia gialla rimane sulle spalle di Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), coinvolto in una serie di cadute che hanno visto protagonista anche il suo compagno di squadra, il belga Tiesj Benoot. Il danese cade a circa 57 km dalla fine, cambia la bici e riparte senza conseguenze. Due defezioni importanti, però, per il Team Jumbo Visma in vista della terza settimana del Tour che vedrà la scalata ai Pirenei prima della cronometro finale. Una 15esima tappa complicata per diversi corridori: esce infatti di scena lo sloveno Primoz Roglic, costretto al forfait per via dei noti problemi alla spalla e alla zona lombare. Destino infausto anche per Steven Kruijswijk, ciclista olandese del Team Jumbo Visma: l'ex vincitore del Giro d'Italia è caduto a circa 70km dal traguardo riportando probabilmente una frattura alla spalla. Caricato sull'ambulanza, Kruijswijk è stato poi portato via in ospedale per accertamenti. Out dalla tappa anche il danese Magnus Cort Nielsen (EF Education) e l'australiano Simon Clarke (Israel PT), entrambi positivi al Covid-19. Ottavo e nono posto infine per gli italiani Luca Mozzato e Andrea Pasqualon. La Grand Boucle domani osserverà un altro giorno di riposo, si riparte martedì con la 16/a tappa da Carcassonne a Foix di 179.0 km con il Mur de Peguere a circa 20m dall'arrivo.