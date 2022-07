Tour de France, Vingegaard padrone: vince in giallo la 18ª tappa e si avvicina al successo finale

HAUTACAM (FRANCIA) - Jonas Vingaagard della Jumbo Visma trionfa nella 18esima tappa del Tour de France, da Lourdes ad Hautacam di 143,5 km e ipoteca il trionfo finale. Un momento di forma smagliante per il corridore danese che vince la seconda tappa al Tour dopo quella al Col du Granon e 'rischia' di vestire, all'ombra dell'Arco di Trionfo parigino, anche la maglia a pois di miglior scalatore. Nel secondo tappone pirenaico, il danese, leader della corsa, si aggiudica il successo in solitaria precedendo il rivale sloveno Tadej Pogacar (Uae Emirates), che arriva con 1'3". Terzo il maglia verde e compagno di squadra di Vingegaard, il belga Wout van Aert. Tra i momenti più importanti della 18esima tappa e della Grande Boucle, rimarrà anche lo splendido duello tra Vingegaard e Pogacar e il bellissimo gesto di fair play del maglia gialla nella tappa odierna. Il corridore sloveno, che cerca affannosamente la rimonta, prende male una curva lungo la discesa dopo il Col de Spandelles e cade rovinosamente. Pogacar perde secondi preziosi e Vingegaard, complice lo scivolone del suo diretto avversario, potrebbe approfittarne per andare in fuga. Il danese sorprende tutti e decide di aspettarlo: tra i due una stretta di mano prima di continuare il duello spalla a spalla che vedrà poi prevalere il danese classe 1996.