Tour de France, Hindley vince la 5ª tappa e si prende la maglia gialla

Il capitano della Bora Hansgrohe, in fuga fin dal mattino, ha trionfato in solitaria, balzando in testa alla classifica generale, con un vantaggio di 47" su Vingegaard e di 1'03" su Ciccone

LARUNS (Francia) - Jai Hindley vince la quinta tappa del Tour de France, la prima frazione pirenaica, di 163 km, da Pau a Laruns, e va a indossare la maglia gialla. Il capitano della Bora Hansgrohe, in fuga fin dal mattino insieme a una trentina di corridori, ha trionfato in solitaria staccando sul Col de Marie Blanque Felix Gall, l'ultimo ad arrendersi. Ottima prova di Giulio Ciccone, altro protagonista della fuga di giornata, che ha chiuso al secondo posto a 32" dal vincitore. Dietro Jonas Vingegaard sull'ultima salita ha staccato Tadej Pogacar ed è stato l'unico tra i big a rientrare sui fuggitivi. Il capitano della Jumbo-Visma ha guadagnato oltre un minuto sugli altri leader, compreso il campione sloveno. Tour de France, la classifica generale Domani è in programma un altro tappone pirenaico, di 145 km, con partenza da Tarbes e arrivo in salita a Cauterets-Cambasque, Gpm di prima categoria preceduto dal Col d'Aspin e dal Col du Tourmalet. Nella generale adesso Hindley ha un vantaggio di 47" su Vingegaard e di 1'03" su Ciccone, salito fino in terza posizione. Pogacar scivola al sesto posto, a 1'40" dal capitano della Bora Hansgrohe e a 53" dal rivale danese. Pogacar, dove nacque il campione: Tour de France, tappa a Laruns © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere La 3ª tappa La 4ª tappa Tutte le news di Tour de France

