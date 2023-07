Tour de France, Pogacar vince la 6ª tappa. Maglia gialla a Vingegaard

Cuaterets-Cambasque (Francia) - Tadej Pogacar della Uae ha vinto la sesta tappa del Tour de France, da Tarbes a Cuaterets-Cambasque, lungo 144.9 km e con quattro gran premi della montagna, compreso il 'mitico' Colle del Tourmalet, sui Pirenei. Lo sloveno a poco più di 2,5 chilometri dal traguardo si produce in uno scatto che sorprende il danese Jonas Vingegaard che non riesce a rientrare sulle sue ruote e chiude con 24" di ritardo, che salgono a 28" per via dell'abbuono conquistato dallo sloveno.