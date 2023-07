Tour de France, a Poels la 15esima tappa. Vingegaard resta in maglia gialla

L'olandese Wouter Poels , del team Bahrain Victorious, ha vinto per distacco la 15/a tappa del Tour de France , la Les Gets-Saint Gervais Mont Blanc , di 179 chilometri. Si è classificato al secondo posto il belga Wout Van Aert , arrivato a sua volta da solo ma con un ritardo di quasi due minuti.

Protagonista di una lunga fuga, il ciclista olandese, ha attaccato proprio sull'ultima asperità di giornata arrivando sul traguardo da solo a braccia alzate. Secondo a oltre 2' ha chiuso il belga Wout Van Aert del Team Jumbo Visma. La gara è stata culminata da una brutta caduta, causata da un incauto gesto di uno spettatore. Non cambia nulla per quanto riguarda la sfida a distanza tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar: lo sloveno ha cercato l'attacco a un chilometro dal traguardo ma non è riuscito a staccare il rivale danese, rimasto a ruota fino al traguardo. Idue giungono insieme sulla linea e così Vingegaard conserva la maglia gialla con dieci secondi di margine su Pogacar.

Tour de France, la classifica generale

Il ciclista danese mantiene salda la maglia gialla vantando ancora 10" di vantaggio sullo sloveno Pogacar. Terzo lo spagnolo Rodriguez che stacca Jai Hindley, scavalcato in quarta posizione dall'inglese Adam Yates.