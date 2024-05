Alba 230.5, è cominicata la pedalata da record! Segui la diretta h24 sul nostro sito

Una pedalata lunga 230 ore e 50 minuti. Ininterrotta. Per segnare un nuovo record . È questo l’obiettivo di #Alba230.5 , l’evento ideato da Daniele Sobrero e dall’ufficio Sport del Comune che da oggi al 31 maggio accenderà piazza Michele Ferrero. Perché 230,5? Perché corrisponde alla lunghezza della tappa del Tour de France che il 1° luglio, da Piacenza a Torino, attraverserà anche la città: «Forse abbiamo creato una cosa più grande di noi – sorride Sobrero –, ma siamo certi di poter riuscire in questa impresa con cui la città vuole in qualche modo prepararsi al passaggio della Grande Boucle». È emozionato e allo stesso tempo consapevole, orgoglioso di aver ricevuto l’incarico di coordinatore della tappa per gli 11 Comuni della provincia di Cuneo coinvolti, “gruppo” in cui è entrato anche il limitrofo comune astigiano di Castagnole delle Lanze. Incarico che ha contribuito all’ideazione di questo evento.

Come funziona il record?

Ma come funziona il record? «Nella piazza verranno allestite cinque cyclette di ultima generazione dotate di un’applicazione collegata, attraverso l’intelligenza artificiale, allo studio di un notaio: lì ci sarà un elettrocardiogramma che deve essere sempre tenuto in vita grazie alla pedalata continua. “Squadre” composte da cinque persone saranno chiamate a pedalare per un’ora e, al 45 minuto, su altre cinque cyclette inizierà il riscaldamento della “squadra” successiva, proprio per far sì che la pedalata sia continua. Questo ogni ora, notte e giorno, per 230 ore e 50 minuti».

Per partecipare non serve essere agonisti, l’importante è che la pedalata sia continua: tutti, infatti, possono iscriversi – cittadini, studenti, associazioni sportive, team aziendali, famiglie, gruppi di amici, etc… – ovviamente in formazioni da cinque. E tutti riceveranno un ricco pacco gara e, in caso di record, la pergamena per poter dire “Io c’ero”. «Non importa se non siamo ciclisti e non importa se non abbiamo mai pedalato su una cyclette: diventeremo tutti campioni perché avremo il coraggio di metterci in gioco, di sfidare i nostri limiti e di superarli insieme», aggiunge Sobrero. E lo dice perché lo fa, visto che con la sua squadra ha aperto, questa notte tra le 4 e le 5, la pedalata che durerà fino alle 18.50 di venerdì 31 maggio (le iscrizioni sono aperte al numero 378.3032910, anche Whatsapp. Info: www.alba230-5.com).

Beneficenza

Tutto intorno al tentativo di record, il Comune ha fissato tanti altri obiettivi: innanzitutto la beneficenza, «grazie alla collaborazione dell’azienda eVISO, si potrà idealmente quantificare l’energia prodotta dalle pedalate e le stesse cyclette verranno poi messe all’asta»; poi la cultura dello sport, con una mostra delle prime pagine storiche di Tuttosport che condurranno i visitatori in un viaggio tra storiche vittorie e amati campioni in maglia gialla; e naturalmente il coinvolgimento della città e non solo anche attraverso esibizioni serali delle associazioni sportive, un concerto di musica classica inclusivo e lo spettacolo tricolore di Laura Revello.

#Alba230.5 vanta, infine, tanti partner di altissimo profilo e sarà palcoscenico anche del lancio di un nuovo prodotto firmato Ferrero e di un nutrimix dell’azienda Life, solo due dei grandi nomi che sostengono questa iniziativa che ha tra gli istituzionali la Fondazione Crc, L’Ente Fiera Internazionale Tartufo Bianco d’Alba e Visit Piemonte/Piemonte Sport.