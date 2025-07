Pogacar vince la 4ª tappa del Tour e fa 100 in carriera: Van der Poel resta in giallo

Il campione sloveno batte tutti in volata a Rouen e aggancia l'olandese in testa alla classifica generale che mantiene il primato per i migliori piazzamenti

Pubblicato il 8 luglio 2025, 17:58 2 min