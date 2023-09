Vuelta, trionfa Kuss. La Jumbo Visma fa tripletta nei grandi giri

Prima dello statunitense, Primoz Roglic si era imposto al Giro d'Italia e Jonas Vingegaard al Tour de France e non a caso sia lo sloveno sia il danese sono saliti col 'gregario' Kuss sul podio madrileno. La 21/a e ultima tappa ha visto la vittoria dell'australiano Kaden Groves (Alpecin Deceuninck), che si è assicurato la maglia verde battendo in volata Filippo Ganna e Nico Denz. L'emozionante sprint per le strade di Madrid ha messo fine alla corsa iniziata a Barcellona il 26 agosto, dopo 3.153,8 chilometri percorsi e un inizio non facile. Le prime tappe sono state afflitte da numerosi problemi, tra cui il forte maltempo, le lamentele dei ciclisti per le condizioni di oscurità e un tentativo di sabotaggio da parte dei manifestanti per l'indipendenza catalana.

Vuelta, la cavalcata di Kuss

L'attenzione si è poi spostata sulla corsa vera e propria, con Kuss che è riuscito a prendersi la maglia rossa di leader della classifica all'ottava tappa e soprattutto a difenderla fino alla fine. Il vincitore dell'edizione 2022, Remco Evenepoel, ha alzato bandiera bianca sui Pirenei, ma poi il belga si è ripreso ed è riuscito almeno a portare a casa la maglia bianca di miglior scalatore. Kuss, 29 anni, è stato premiato per la costanza e l'impegno, dato che è stato protagonista nella sua squadra in ben sette vittorie nei grandi giri, tra cui il triplete di Roglic alla Vuelta tra il 2019 e il 2021, e i tre di quest'anno. Prima di lui, solo Gastone Nencini nel 1957 era stato in grado di correre nello stesso anno i tre giri e a vincerne uno. Kuss diventa il quarto statunitense a vincere un Grande Giro, dopo Greg LeMond, Andy Hampsten e Chris Horner. Prima della tappa odierna, gli organizzatori hanno annunciato che la Vuelta 2024, edizione n.79, partirà da Lisbona il 17 agosto e si concluderà l'8 settembre. E la Jumbo Visma sta già prenotando il podio.