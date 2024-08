Vuelta, Van Aert veste rosso ma senza la vittoria: "Sono in forma e ci riproverò"

Rosso un po' sbiadito per Wout Van Aert, nuovo leader della Vuelta dopo la prima tappa in linea con arrivo allo sprint a Ourem. Il belga - 3º nella crono inaugurale di Lisbona - ha chiuso al secondo posto la prima volata della corsa a tappe spagnola (ancora in territorio portoghese), vinta in maniera netta e autoritaria dall'australiano della Alpecin-Deceuninck Kaden Groves alla prima gioia stagionale (a quasi un anno dall'ultima, sempre alla Vuelta). Grazie agli abbuoni, Van Aert è il nuovo leader della classifica generale ma per il ritorno alla vittoria dovrà ancora attendere. Per lui – reduce dal bronzo olimpico a crono dietro Evenepoel e Ganna – è la nona volta in stagione sul podio senza la gioia del successo: a fronte di due affermazioni in questo anno solare, per ben nove volte si è diviso tra la seconda e la terza piazza di giornata. Uno spaccato significativo della carriera di un corridore dalla grande classe e versatilità, capace di tutto tranne che di concretizzare le occasioni che riesce a costruire nei pressi del traguardo: dal 2019 a oggi sono ben 34 i secondi posti collezionati, molti dei quali in gare di primo livello come tappe del Tour de France (ben dieci), Giochi Olimpici (Tokyo 2020), Monumento (Fiandre 2020, Roubaix 2022) e campionati del mondo (Imola 2020 sia in linea che a crono, Lovanio 2021 a crono, Glasgow 2023 in linea).