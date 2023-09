Il Circo Massimo saluta il Longines Global Champions Tour: Stati Uniti protagonisti del gran finale

A premiare la vincitrice del GP il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi. Presente alla cerimonia di premiazione anche l'on. Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il Gran Premio

Il Gran Prix 145 CSI2* ha impegnato 42 binomi provenienti da 11 nazioni. Il percorso composto da 12 ostacoli e 15 sforzi ha messo a dura prova le amazzoni e i cavalieri accorsi per aggiudicarsi la gara più importante dell’internazionale a 2 stelle con un montepremi pari a 26.200 euro. Sei i binomi che hanno centrato l’accesso al barrage decisivo senza commettere errori. Per l’Italia solo Natale Chiaudani che in sella a Cintender ha fermato il cronometro a 39”18, a un passo dalla vittoria fino all’entrata in campo dell’ultima in ordine di partenza, l’amazzone statunitense Maria Costa, che ha siglato un percorso netto in 37”63 in sella a Valentino V Z. Sul terzo gradino del podio la monegasca Anastasia Nielsen con My Bravo Boy PS (0/0/42”56). Un po’di amaro in bocca per l’amazzone italiana Linda Bratomi sul suo Oo Seven vd Molendreef, prima esclusa dal barrage per una penalità sul tempo (1/80”55).